Caso Lazio Torino, si va verso un Juve-Napoli bis. E Cagliari e Parma si oppongono al rinvio

Continua a tenere banco il caso Lazio Torino. Non si dovrebbe giocare, ma si va verso un Juventus-Napoli bis. E anche Cagliari e Parma dicono la loro

Dopo il rinvio della partita di venerdì scorso contro il Sassuolo, anche il match di questo pomeriggio tra Lazio e Torino non si dovrebbe giocare a causa dei contagi da Covid-19 nei granata. Come riportato da Il Messaggero, però, potrebbe verificarsi un nuovo caso Juventus-Napoli; con i biancocelesti pronti a scendere in campo e i torinesi assenti. Si andrebbe così verso il 3-0 a tavolino, con il seguente ricorso da parte del Torino.

E secondo il giornale romano, ci sarebbe stato un pressing da parte di Cagliari e Parma per la conferma del match visto che anche loro sono state costrette a scendere in campo in precedenza con situazioni di rosa più che precarie.