Caso Maignan, parla il tifoso colpevole: «Ho sbagliato, bevuta troppa birra...»

Il tifoso colpevole degli insulti a Maignan durante Juve-Milan si scusa per il suo gesto

Dopo essere stato denunciato ed espulso da Stadium e club di appartenenza, il sindacalista di Polesella – tale Davide Gabrielli -, ha chiesto scusa per gli indecorosi insulti razzisti pronunciati nei confronti del portiere rossonero Mike Maignan durante il riscaldamento di Juve-Milan.

Queste le due parole riportate da La Voce di Rovigo: «Ho sbagliato, mi sono comportato da idiota ma ho bevuto troppa birra. Ero fuori di me. Sono stato un irresponsabile e ho commesso un errore gigantesco». Il tifoso sostiene di non essere razzista, di non aver pianificato nulla, si dice disposto a lavori sociali contro il razzismo per rimediare e chiede di incontrare Maignan per scusarsi personalmente.

