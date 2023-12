Caso Mourinho, il tecnico chiede solo una cosa: «Da loro mi aspetto giustizia»

Caso Mourinho, il tecnico romanista chiede giustizia dopo l’incontro con il Procuratore Chinè: le parole dell’allenatore

Il tecnico della Roma José Mourinho ha così parlato in conferenza dell’incontro con Giuseppe Chinè.

LE PAROLE – «Dalla giustizia sportiva mi aspetto giustizia. Non è stato un problema per me, la mia vita qui è il lavoro. Mi sono presentato spontaneamente e anche felice perché il procuratore mi ha dato l’opportunità con tutta la naturalezza di dire le cose che volevo. Non ho mai offeso l’arbitro, mai messo in dubbio la qualità dell’arbitro, l’espressione usata mi sembra normale, la utilizzo anche quando parlo di me stesso. E’ stata eventualmente capita in un modo diverso, ma durante la gara ha dimostrato di avere le capacità di gestire la gara e l’ho detto dopo il match. Non riesco a vedere problemi con questo».

