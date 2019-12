Caso Nzonzi, il francese allo scoperto: «I miei compagni non corrono»

Caso Nzonzi, il francese ex Roma dice la sua sull’attuale situazione: «I miei compagni non corrono e nessuno fa movimento»

Sono ormai diversi giorni che Steven Nzonzi è stato messo da parte dal Galatasaray, dopo il caso che si è scatenato intorno al suo nome. Ai microfoni della testata turca Fanatik, il francese ha voluto dire la sua:

«Non sono riuscito a trovare un giocatore che, quando ho la palla, corra in avanti, che cerchi il passaggio giusto o che si posizioni correttamente per ricevere il pallone e farlo girare. Il problema di questa squadra non è chi gioca davanti alla difesa, ma di chi non fa movimento in attacco».