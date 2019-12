Caso Nzonzi, adesso il francese è sul piede di partenza. Può far ritorno prima del previsto alla Roma, ma lo vuole Rudi Garcia

Sembra non ci sia una via d’uscita senza feriti dal caso che ha riguardato Steven Nzonzi. Il francese, sospeso a tempo indeterminato per comportamenti non consoni durante gli allenamenti del Galatasaray, ora rischia di salutare.

BeinSportsFR sottolinea come il centrocampista potrebbe far presto ritorno alla Roma (si trova in Turchia con la formula del prestito) ma su di lui è forte l’attenzione di Rudi Garcia, che lo vorrebbe nel suo Lione.