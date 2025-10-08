Caso Osimhen, il Napoli respinge le accuse: «Nessun illecito, solo dinamiche di mercato». La replica dei legali di De Laurentiis

Scoppia il caso Osimhen, ma il Napoli ribatte: «Normali trattative, nessun illecito». La nota dei legali chiarisce la linea difensiva

“Non c’è alcun disegno illecito, ma soltanto la normale dinamica di una trattativa”. Con questa affermazione il collegio difensivo del Napoli ha respinto con decisione le notizie emerse negli ultimi giorni sull’indagine relativa alle presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisto di Victor Osimhen.

In una nota ufficiale diffusa dall’Ansa, gli avvocati Gino Fabio Fulgeri, Gaetano Scalise e Lorenzo Contrada hanno manifestato “stupore” per la pubblicazione su alcuni quotidiani, in particolare La Repubblica, di atti che avrebbero dovuto restare coperti dal segreto istruttorio. Una fuga di notizie che, secondo i legali, rappresenta una violazione di legge e compromette i principi di riservatezza e il diritto di difesa.

La difesa ha inoltre contestato il contenuto delle intercettazioni riportate, sostenendo che le frasi siano state “estrapolate da un contesto dialettico più ampio” e che solo una lettura integrale e obiettiva possa restituirne il reale significato, distante da qualsiasi ipotesi di reato.

“Chiarimenti già forniti ai PM” Gli avvocati hanno ricordato che le persone citate nelle intercettazioni erano già state ascoltate dai Pubblici Ministeri nei mesi scorsi, esclusivamente come “persone informate sui fatti” e non come indagati. In quell’occasione, spiegano, furono fornite spiegazioni “puntuali e convincenti”, tali da escludere profili penalmente rilevanti.

La linea del Napoli è dunque chiara: l’operazione Osimhen, accostata anche alla Juventus, rientra nella fisiologica logica del calciomercato e non presenta elementi di illiceità. In vista dell’udienza preliminare del 6 novembre, il club di Aurelio De Laurentiis ha scelto di ribadire con forza la propria posizione, rilanciando sul piano mediatico e legale.

COSA RISCHIA IL NAPOLI? LEGGI QUI