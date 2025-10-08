Plusvalenze Napoli, ecco le intercettazioni choc: «Non scrivere nulla»; «Speriamo rifiutino o dovremo darci alle rapine». Repubblica diffonde tutto

Manca meno di un mese all’udienza preliminare, fissata per il prossimo 6 novembre a Roma, che vede indagato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. La data, già frutto di uno slittamento ottenuto dai legali del patron azzurro, sarà un momento cruciale nel procedimento giudiziario che contesta il reato di falso in bilancio in relazione a due operazioni di mercato: la compravendita del difensore Manolas con la Roma e, soprattutto, le presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen dal Lille. Nel mirino degli inquirenti ci sono i bilanci del club relativi agli anni 2019, 2020 e 2021.

A gettare una nuova, inquietante luce sulla vicenda sono oggi nuovi elementi rivelati dal quotidiano la Repubblica, che è entrato in possesso di intercettazioni e chat private tra i dirigenti dell’epoca. Questi dettagli emergono nonostante la giustizia sportiva, nel 2022, avesse deciso di non aprire un fascicolo, con il procuratore federale Chinè che, a differenza del caso Juventus, chiuse la pratica. Ora, però, la Procura ordinaria potrebbe valutare se questi nuovi elementi siano in grado di cambiare lo scenario.

Siamo nel 2020 e il Napoli è in piena trattativa con il Lille per Osimhen. Le chat interne, pubblicate da Repubblica, rivelano un clima di forte preoccupazione. L’amministratore delegato Andrea Chiavelli scrive all’allora direttore sportivo Cristiano Giuntoli una frase che suona quasi come una premonizione: «Speriamo rifiutino… sennò dovremo darci alle rapine». La consapevolezza dei rischi sembra essere chiara anche a Giuntoli, che in un’altra chat ordina al suo collaboratore Pompilio di agire con la massima cautela: «Non devi scrivere nulla. Tracce nelle mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare».

Il nodo cruciale dell’operazione, per raggiungere i 70 milioni richiesti dal Lille senza superare i 50 milioni cash stanziati da De Laurentiis, era la valutazione da assegnare a tre giovani della Primavera: Manzi, Palmieri e Liguori. Le perplessità sulla struttura dell’affare non erano solo interne al Napoli. In una mail che crea forte imbarazzo, il direttore amministrativo del Lille, Julien Mordacq, metteva in guardia il suo CEO, Marc Ingla: «È mio dovere metterti in guardia di nuovo a proposito dei rischi connessi a questo affare, in ragione degli elementi che ti ho esposto verbalmente. Ogni particolare ritenuto “strano” potrebbe generare domande sull’insieme di queste operazioni (accordi relativi a 5 giocatori) e bisognerà apportarvi elementi di risposta reali e giustificazioni».

L’intesa finale, secondo l’accusa, si basava su un meccanismo costruito per gonfiare le cifre, come emergerebbe da un’altra mail del dirigente francese Lopez: «Questo, carissimi, vi permette di pagare un prezzo inferiore rispetto a qualsiasi altro club, ma — sottolinea il dirigente del club francese Lopez — con un valore nominale che è quello necessario per chiudere».

Nella formula definitiva dell’affare, oltre al portiere Karnezis, vennero inseriti i tre ragazzi della Primavera con valutazioni ritenute spropositate: Luigi Liguori (4 milioni), Claudio Manzi (4 milioni) e Ciro Palmieri (7 milioni). Un castello di carte che poggiava su un dettaglio reso ancora più grave dalla successiva ammissione degli stessi calciatori, i quali, una volta interrogati, dichiararono di non essere nemmeno mai andati in Francia.