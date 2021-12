Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, parla ai microfoni di Report. Le dichiarazioni sul caso plusvalenze

Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, a Report ha parlato del caso plusvalenze.

DICHIARAZIONI – «Fin quando qualcuno non dimostrerà che non sono create in modo fittizio, non daranno problemi. Ma sono un sistema con cui il calcio si è finora finanziato».