Caso plusvalenze, non solo la Juve: altri 6 club coinvolti. Le ultime

Nel caso plusvalenze non sarebbe coinvolta solo la Juve, ma anche altri sei club di Serie A

La Repubblica questa mattina scrive: il calcio italiano vive al di sopra delle proprie possibilità nel silenzio delle istituzioni. Tra il 2015 e il 2020 la voce plusvalenza è stata raddoppiata. Colpa di tutti, la Juve si è fatta notare per Audero, Favilli, Muratore e Romero ma non é la sola, ad essere coinvolti sono almeno 6 club.

Il Napoli per Osimhen ha pagato 20 di 71 milioni con 3 giocatori oggi sconosciuti e Karnezis. Tra Inter e Genoa dal 2018 operazioni per 78 milioni ma alla fine si sono mossi solo 5 milioni poiché i giocatori interessati erano sempre gli stessi che facevano da una parte all’altra come Radu, Pinamonti e Vanheusde n.In tutto questo solo oggi Gravina pensa di mettere una regola che vieti di considerare per l’iscrizione al campionato gli effetti a bilancio a costo zero.