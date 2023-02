Caso Santoriello, Abodi: «Parole inopportune vista la sua carica»

Le parole del ministro Abodi sulle parole pronunciate dal pm Santoriello contro la Juve: «Non voglio esprimere giudizi, ma il tono non è consono»

Andrea Abodi ha risposto ai microfoni di Sportface alle parole del pm Santoriello che, nei video che stanno circolando sul web, aveva liberamente dichiarato di odiare la Juve.

LE PAROLE – «Il principio di responsabilità vale sempre. Non voglio sembrare uno che esprime giudizi, è evidente l’inopportunità, anche in momenti in cui ci si pensa di poterselo permettere, di entrare in un linguaggio non istituzionale e non consono con il ruolo professionale che si svolge che ogni parola sarebbe superflua da parte mia».

