Caso Suarez, l’uruguaiano è stato ascoltato dalla Procura di Perugia

In merito alle indagini sull’esame farsa, Luis Suarez è stato ascoltato dalla Procura di Perugia

Arriva in un nuovo tassello in merito al caso Suarez e alle indagini sull’ipotetico esame farsa fatta dall’uruguaiano per ricevere la cittadinanza italiana. Come riportato dall’Ansa, il calciatore sarebbe stato ascoltato dalla Procura di Perugia come persona informata dei fatti accaduto all’Università di Perugia.

La deposizione, avvenuta in videoconferenza, sarebbe stata particolarmente interessante per i magistrati. Suarez, durante il colloquio, è stato affiancato dal suo manager e avvocato; anch’esso poi ascoltato dalla Procura.