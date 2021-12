Caso Suarez, nessuna sanzione per la Juventus: la pratica sarà archiviata

Caso Suarez, manca solo l’ufficialità: la pratica sarà archiviata a breve. Nessuna sanzione all’indirizzo della Juventus

Il caso Luis Suarez non comporterà nessuna sanzione a livello di giustizia sportiva per la Juventus. Anche se non c’è ancora l’ufficialità della notizia, trova conferme da più parti l’indiscrezione del presidente federale Gabriele Gravina, che giovedì a Zurigo ha fatto cenno all’archiviazione del procedimento.

Detto che non esiste ancora un atto della Procura che lo sancisca, è tuttavia questa l’indicazione chiara riguardo alla vicenda che ha tenuto banco per parecchi mesi da settembre dell’anno scorso. Nei prossimi giorni la notizia potrebbe diventare ufficiale, anche se per ora in Procura Figc hanno altri pensieri legati al caso plusvalenze. Lo scrive Tuttosport.