Caso Suarez, parla la ministra De Micheli: «Sono amica di Paratici, ma nessun reato»

Le dichiarazioni di Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, sul caso legato all’esame di Luis Suarez

La Ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli, che era stata tirata in ballo in alcune intercettazioni dall’uomo mercato della Juventus Paratici, ha parlato a The Breakfast Club su Radio Capital tornando sul caso legato all’esame di Luis Suarez.

IL RAPPORTO CON PARATICI – «Io non ho fatto niente e non ho commesso reati. Qualcuno ha parlato di poteri forti ma io sono amica di Fabio Paratici da quando sono bambina e poi sono anche juventina, ho solo cercato di capire come si poteva completare una richiesta di cittadinanza fatta online. Se da juventina sono dispiaciuta del mancato arrivo di Suarez? Ho le mie idee e le mie opinioni dal punto di vista sportivo. Quello che mi è dispiaciuto davvero è come sono stata trattata ma non è niente di nuovo».