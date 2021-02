La Lazio rischia grosso per il caso tamponi in concomitanza delle gare con Torino e Juventus: ecco cosa potrebbe accadere

Come spiega il Corriere dello Sport, le parti andranno a processo. Entro un mese ci sarà la prima udienza, poi l’Appello e in caso di nuovo ricorso, il Collegio di Garanzia del Coni (come ha fatto il Napoli per il match perso inizialmente a tavolino con la Juve).

La squadra potrebbe essere penalizzata in termini di punti. Chiné potrebbe chiedere le sconfitte per 3 a 0 a tavolino contro Torino e Juve e una penalizzazione in classifica.

CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24