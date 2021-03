Caso tamponi Lazio, oggi la prima udienza davanti al Tribunale Federale

Oggi Claudio Lotito si presenterà davanti al Tribunale Federale per la prima udienza riguardante il caso tamponi Lazio

In collegamento dallo studio dell’avvocato Gentile, il Presidente Lotito – questa mattina – si difenderà dalle accuse avanzate dalla Procura nel caso tamponi, affiancato dal dott. Rodia e dal dott. Pulcini; dall’altra parte il Giudice Mastrocola.

Come riporta il Corriere dello Sport, la difesa dovrà rispondere della violazione delle norme anti Covid, come il mancato isolamento dei positivi, le non comunicazioni all’ASL di riferimento e l’allenamento di Strakosha, Immobile e Leiva del 3 novembre.