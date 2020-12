L’Atletico Madrid attende comunicazioni dalla FIFA in merito alla squalifica inflitta a Kieran Trippier nell’ambito del calcioscommesse

L’esterno inglese è stato sanzionato con un’ammenda e dieci settimane di stop, ma il club spagnolo non intende rispettare tale sentenza in quanto non è pervenuta una dichiarazione ufficiale.