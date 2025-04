Cassano boccia l’Inter ed Inzaghi: «Anche con la Champions è una stagione di m***a! Inzaghi? Da mandare a casa se…»

Duro attacco da parte del fantasista barese, ex Inter, Antonio Cassano, che nel corso di Viva El Fubol ha commentato la stagione dei nerazzurri bocciando stagione e allenatore.

LE PAROLE- «La Champions lascia il tempo che trova. Anche se la vinci, rimane una stagione di merda perché questo campionato va vinto. La Champions l’ha vinta Di Matteo che non ha più allenato, l’ha vinta Mourinho, ne ha vinte due Ancelotti giocando male. Quello che sta accadendo è lo specchio di ciò che ho sempre pensato: Inzaghi non è un allenatore top. E non posso paragonare Inzaghi a Conte. Conte dà un’identità alla squadra, McTominay ora è il centravanti e fa la differenza. Gli Inzaghi hanno una stampa buona a favore, l’ho sempre pensato, tutti e due. L’anno scorso Inzaghi ha vinto lo scudetto perché non c’era nessuno. Quest’anno sta completando un’opera schifosa, un campionato solo vinto su quattro, il rischio è questo.L’Inter è talmente più forte che decide lei quando vincere le gare. Se su quattro scudetti ne vinci soltanto uno, questo è un problema e se il bagno di sangue continuerà, Inzaghi dovrà andare via a fine anno. Voci di corridoio mi dicono che Inzaghi non fa nulla di particolare, la squadra è talmente più forte che si gestisce da sola. I Calhanoglu, Pavard, Lautaro, Mkhitaryan non devono imparare il calcio. Bastoni non è mai attaccato, grazie che migliora, poi quando lo attaccano però… Barella 3 gol in campionato, passa per Xavi o Iniesta… Poi a me questo 3-5-2 rompe la minchia, non mi piace come gioca la squadra. Se Inzaghi non vince campionato o Champions, è da mandare a casa. Ma io cambierei allenatore indipendentemente»