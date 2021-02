Cassano e la lite con Spalletti: «Non alleni più quelle pippe dell’Udinese»

Antonio Cassano ha parlato nel corso della trasmissione Bobo Tv di Christian Vieri: il retroscena sulla Roma di Luciano Spalletti

«Era il primo giorno di ritiro. Alzai la musica e venne Spalletti a spegnerla. Totti e Montella mi stuzzicano e mi dicono che non ho coraggio per riaccenderla, vado e la riaccendo. Arriva di nuovo Spalletti, la spegne e gli dico che non stava allenando più quelle pippe dell’Udinese. Spalletti mi mise fuori rosa. Ero vicecapitano e quando mi disse che non lo sarei stato più presi, gli diedi la maglia e me ne andai».