Cassano si racconta senza filtri: dalla Sampdoria al mancato passaggio alla Fiorentina, fino alle critiche a Pioli

Cassano dice tutto: la Sampdoria, la cessione alla Fiorentina e il commento su Pioli… Le dichiarazioni dell’ex fantasista

Antonio Cassano è tornato a parlare del mancato trasferimento alla Fiorentina nel gennaio 2010, raccontando i retroscena ai microfoni di Radio Bruno durante la presentazione di un evento con Adani e Ventola al Teatro Verdi. L’ex attaccante della Sampdoria ha ricordato di aver raggiunto un’intesa con il direttore sportivo Pantaleo Corvino e di aver fissato un incontro per definire il passaggio a Firenze, salvo poi vedere l’operazione bloccarsi all’improvviso.

Secondo Cassano, tutto si fermò quando il presidente della Sampdoria, Riccardo Garrone, scoprì le trattative e intervenne direttamente, chiedendo al giocatore di chiarire le sue intenzioni. L’ex fantasista ha raccontato il malinteso con il club e, con la consueta ironia, ha aggiunto che per restare a Genova avrebbe voluto “la cacciata di Marotta e Delneri”, trasformando un momento di tensione in un aneddoto dal sapore leggero.

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LA TRATTATIVA CON LA FIORENTINA – «Giocavo nella Sampdoria ma avevo trovato l’accordo con Corvino: il giorno dopo avrei dovuto incontrarlo in hotel a Firenze. Ero entusiasta, perché i fiorentini sono dei pazzi scatenati come me e sono sicuro che avrei fatto impazzire la città e magari ci avrebbero arrestati tutti (scherza, ndr).»

L’INTERVENTO DI GARRONE – «La mattina presto, però, mi chiamò l’allora presidente della Sampdoria, Garrone che non sapeva nulla e mi disse che era stato Marotta a fare tutto il casino. Mi chiese perché volessi andarmene e gli risposi che dovevo firmare con la Fiorentina. Allora venne a casa mia e mi disse di non muovermi da Genova e di chiedergli quello che volessi. Io allora gli risposi: ‘Rimango, ma se arriviamo quarti mandate via sia Marotta che Delneri».

BATISTUTA – «In campo era un goleador strepitoso, ma fuori non ha lasciato buone impressioni: era tirchio, aveva la puzza sotto al naso e mi stava molto antipatico. In realtà poi lo pensano in molti, ma lo dico solo io.»

PIOLI IN ARABIA – «Se un allenatore va in un paese dove il calcio non esiste e lo fa solo per soldi, in automatico stacca la spina. È successo anche ad altri tecnici, ossia Benitez, Jorge Jesus e Gallardo. Pioli al Milan aveva fatto un grande lavoro ma andando in Arabia ha chiuso la sua carriera.»

IL CAMPIONATO DELLA FIORENTINA – «Il campionato della Fiorentina anche se si salverà resta altamente insufficiente.»