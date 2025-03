Castellanos rivela: «Una big mi ha chiamato per ben due volte. Accettai l'offerta, ma alla fine la Lazio...»

Castellanos, attaccante della Lazio, ha rilasciato qualche dichiarazione su quello che è stato un retroscena di calciomercato interessante

L’attaccante della Lazio, Taty Castellanos, ha rilasciato qualche dichiarazione al canale Youtube Dsports: raccontando a tutti gli effetti un retroscena di calciomercato, con la possibilità di firmare per quella big.

LE PAROLE – «Mi hanno chiamato due volte. La prima non ricordo se nel 2021 o 2022. Non mi chiamò Gallardo, ma mi chiamò il secondo. Ma sì, mi cercarono. La prima cosa che mi chiese fu se ero disposto a venire al River. Ovviamente gli dissi di sì, che era qualcosa da discutere, non solo a livello personale, ma anche a livello di club, per il trasferimento e per trovare un accordo che andasse bene per entrambe le squadre. Ci lavorarono per un po’, ma alla fine non si arrivò a un accordo, non tanto per una mia scelta, ma semplicemente tra i club».