Castellanos shock: «Futuro? Vorrei giocare tanto per quella squadra, ma con la Lazio penso che...» - Calcio News 24

Castellanos sorprende tutti! Vorrebbe giocare per quella squadra e la Lazio viene (in parte) spiazzata

L’attaccante argentino Castellanos ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo al proprio futuro, accendendo l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. L’attuale centravanti della Lazio ha infatti espresso, senza troppi giri di parole, il desiderio di vestire un giorno la maglia del River Plate, il club per cui prova un legame affettivo profondo.

Durante un’intervista rilasciata a un’emittente argentina, Castellanos ha raccontato un retroscena importante legato al suo passato recente: «Essere chiamato dallo staff del River, e soprattutto da Gallardo, con tutto quello che aveva vinto, è stato qualcosa di molto bello e una grande emozione per me», ha dichiarato. «Ho molti familiari e amici che sono tifosi del Club, e ancora oggi ricevo messaggi affettuosi da parte loro. È per questo che spero di poter indossare un giorno la maglia del River Plate».

Nonostante l’interesse reciproco, però, il trasferimento non si è concretizzato per motivi legati alle trattative tra le società: «A causa di questioni tra i club non è stato raggiunto un accordo, ma io ero disponibile al trasferimento», ha ammesso Castellanos, lasciando intendere che le porte per un futuro in Argentina potrebbero riaprirsi.

Castellanos ha comunque tenuto a precisare di essersi ambientato positivamente nel contesto italiano: «Per me sarebbe stato importante anche crescere lì. Non è successo, ma la verità è che mi sono trovato molto bene con le persone, con il presidente e con il Club. Vedremo in futuro cosa succederà».

Le parole di Castellanos non devono però allarmare i tifosi della Lazio. L’attaccante è legato al club capitolino e ha dato segnali importanti di crescita durante la stagione. Tuttavia, è chiaro che il richiamo del River Plate rimane forte nel cuore del giocatore, che non esclude un ritorno in Sud America nel medio o lungo termine.

Il futuro di Castellanos resta dunque aperto: oggi è concentrato sulla Lazio e sul campionato di Serie A, ma domani potrebbe essere pronto a inseguire il sogno di una vita con la maglia biancorossa del River Plate.