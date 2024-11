Santiago Castro: «Onorato di essere paragonato a quel fuoriclasse. A Bologna mi considero un attaccante...»

L’attaccante del Bologna Santiago Castro ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sui paragoni con Lautaro Martinez

LE PAROLE – «All’inizio ne ero inorgoglito perché lui è un mio idolo, come lo era Tevez al quale pure sono stato accostato. Ma ora preferisco che si parli di me per ciò che sono. Voglio essere giudicato come Santiago Castro e basta. Che tipo di giocatore sono? Uno che dà il cento per cento per tutta la partita e che, anche quando gioca male, ci mette sempre la testa e si sbatte per i compagni. Se mi considero un attaccante vecchia maniera? Sì. Per me fare gol è il massimo. Anche Tevez e il Kun Aguero giocavano tanto per i compagni, come Lautaro adesso, ma quando il pallone transitava in area, fosse anche una sola volta o due a partita, loro erano là, pronti a battere a rete. Se mi chiamano Torito per accostarmi a Lautaro? Sì. Hanno cominciato nel Velez a chiamarmi così»