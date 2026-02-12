Castro Bologna, ufficiale il rinnovo dell’attaccante: la durata del nuovo contratto e il comunicato del club rossoblù

Castro Bologna, è stato ufficializzato il rinnovo dell’attaccante: la durata e il comunicato del club rossoblù

Un segnale di forza, continuità e ambizione. Il Bologna ha ufficializzato una delle operazioni più attese dalla piazza e strategiche per il futuro del club: Santiago Castro ha rinnovato il suo contratto. L’attaccante argentino, arrivato sotto le Due Torri nel gennaio 2024 come promessa del calcio sudamericano e trasformatosi in una splendida realtà della Serie A, si è legato ai colori rossoblù fino al 30 giugno 2030.

Con una nota sintetica ma carica di significato apparsa sul sito ufficiale, la dirigenza felsinea ha messo nero su bianco la volontà di costruire il progetto tecnico dei prossimi anni attorno al suo numero 9.

Il “Toto” al centro del villaggio

Classe 2004, cresciuto nel Velez Sarsfield, ha saputo raccogliere l’eredità pesante dei suoi predecessori, diventando il terminale offensivo ideale per il gioco di Vincenzo Italiano. Il tecnico rossoblù ha lavorato molto sulla crescita tattica dell’argentino, trasformandolo da grezzo finalizzatore a manovratore capace di legare il gioco e attaccare la profondità con i tempi giusti.

Una mossa anti-mercato

Il prolungamento fino al 2030 non è solo un premio al rendimento del giocatore, ma una mossa difensiva (e offensiva) della società. Nelle ultime finestre di mercato, le sirene della Premier League, dall’Arabia e delle big italiane si erano fatte insistenti attorno al talento di Castro. Con questa firma, il Bologna blinda il suo asset patrimoniale più prezioso: chi vorrà strappare il “Toro” di Buenos Aires al Dall’Ara dovrà presentarsi con offerte irrinunciabili, dato che il club ha ora il pieno controllo sul cartellino per altre quattro stagioni.

I tifosi possono esultare: la maglia numero 9 ha un padrone, e il Bologna guarda all’Europa con la certezza di avere il suo bomber ancora a lungo.