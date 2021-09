Fiorentina, preoccupa Castrovilli: si allena a parte con la Nazionale

Gaetano Castrovilli preoccupa Mancini e Italiano: il centrocampista si è fermato per un piccolo infortunio. Le ultime

Gaetano Castrovilli, come tutti i campioni d’Europa arruolabili escluso lo sfortunato Spinazzola, è tra i convocati di Roberto Mancini per gli impegni dell’Italia. Ma il centrocampista della Fiorentina oggi si è allenato a parte.

Come riportato da Radio Bruno, piccolo affaticamento muscolare per il centrocampista e massima attenzione sulle sue condizioni in vista della gara contro la Svizzera dell’Italia e dei prossimi impegni della Fiorentina.