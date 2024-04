Catania-Padova: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Massimino va in scena il ritorno della finale di Coppa Italia Serie C tra Catania e Padova: le ultime di formazione, orario e dove vederla

Al Massimino va in scena il ritorno della finale di Coppa Italia Serie C tra Catania e Padova. La partita d’andata è terminata 2-1 per i veneti. In seguito agli incidenti con i tifosi del Catania in campo saranno ammessi allo stadio solo alcuni Under 14, per un totale di 1.500 spettatori. La vittoria della Coppa Italia non cambierà il destino delle due squadre in termini di playoff: entrambe sono infatti già qualificate per la fase successiva del campionato regolare. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Catania-Padova, le probabili formazioni

CATANIA (4-3-3): Furlan; Bouah, Curado, Monaco, Castellini; Zammarini, Quaini, Ndoj; Peralta, Cianci, Cicerelli.

PADOVA (4-3-3): Zanellati; Belli, Perrotta, Delli Carri, Villa; Varas, Crisetig, Radrezza; Liguori, Palombi, Zamparo.

Catania-Padova: orario e dove vederla

Catania-Padova gara delle ore 20:30 di martedì 2 aprile, ritorno della finale di Coppa Italia Serie C. La partita del Massimino sarà trasmessa in diretta gratis e in chiaro su Rai Sport al canale 58 (o 558) o in alternativa su Sky, per gli abbonati, ai canali 202 e 251 (rispettivamente Sky Sport Calcio e Sky Sport).