Cavani-Napoli, da sogno a realtà: ecco perché si può

Il Napoli si muove per il Matador Cavani. Il centravanti del PSG può lasciare il club francese: De Laurentiis ci prova

Il Napoli del presidente De Laurentiis sogna il ritorno del Matador Cavani. Il centravanti uruguaiano può andare via da Parigi a giugno (operazione praticamente impossibile per gennaio ma nel mercato, si sa, mai dire mai) e il Napoli starebbe provando a organizzare un blitz importante per ingaggiare il centravanti uruguaiano. Nelle scorse settimane ADL e lo stesso centravanti non hanno chiuso le porte a una clamorosa operazione che prevede il ritorno del centravanti a Napoli, guidato questa volta da Carlo Ancelotti.

«Ho visto l’amore della gente che è rimasto intatto, i tifosi lo amano ancora. Tutti mi chiedono perché non torna ad indossare la maglia azzurra. Questo è anche il mio sogno» ha detto la mamma di Edi in una recente intervista. Il Matador è il grande sogno del Napoli. Secondo Il Corriere dello Sport l’operazione sta decollando. Aurelio De Laurentiis vuole fare un regalo alla piazza, il centravanti uruguaiano dovrà venire incontro alle esigenze del club azzurro e dovrà ridursi l’ingaggio ma c’è la volontà di trovare un’intesa. Il Matador potrebbe quindi fare effettivamente ritorno in Italia, il Napoli sogna.