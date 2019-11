Cavani Sr. consiglia al figlio di lasciare il PSG: «Lì non vinci la Champions»

Secondo il papà di Cavani, il Matador non ha speranze di coronare il suo più grande sogno: vincere la Champions col PSG

Il papà di Edinson Cavani non crede che il PSG potrà mai vincere la Champions League, l’ha rivelato al programma tv Uruguayos: los otros: «Gli ho detto che avrebbe vinto tutte le coppe possibili e immaginabili in Francia, ma mai una Champions. Nel calcio non si vince solamente coi soldi».

Coppa che è il più grande sogno per Il Matador: «Muore dalla voglia di vincere la Champions. Se vai a casa sua, sul tavolo su cui prepara l’asado ha scritto come obiettivo: vincere la Champions con il Psg».