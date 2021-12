Ceferin: «La fine del progetto Superlega è stata la vittoria più significativa del 2021»

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha tenuto il classico discorso di fine anno. Le sue parole

Aleksander Ceferin, presidente UEFA, ha tenuto il classico discorso di fine anno. Le sue parole riportate da Sportface.

2021 – «La fine del progetto Superlega è stata la vittoria più significativa del 2021. Guardando indietro a un anno indimenticabile per la UEFA e la comunità calcistica europea, è difficile individuare il nostro più grande traguardo. L’elenco dei vincitori è semplicemente troppo lungo. I capitani di club e nazionali hanno vinto trofei UEFA in non meno di sette competizioni: EURO 2020, Nations League, Champions League maschile e femminile, Europa League, finali del Campionato Europeo Under 21 e Futsal Champions League».