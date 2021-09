Ceferin: «La Superlega una disgrazia. FFP? Avanti con la nostra strategia»

Intervenuto all’Assemblea dell’ECA, il presidente dell’UEFA Aleksander Ceferin ha affrontato vari argomenti d’interesse sul calcio europeo:

SUPERLEGA – «Niente è stato normale nelle ultime due stagioni ma adesso vogliamo tornare alla normalità. Per questo dobbiamo stare uniti di fronte a questa disgrazia chiamata Superlega, sperando che possa essere stato solo un episodio. Non vogliamo vivere di nuovo questa situazione. Dobbiamo essere un modello per il calcio e restare insieme formando una grande famiglia».

FAIR PLAY FINANZIARIO – «Non ammettiamo comportamenti irresponsabili. Il Fair Play deve andare verso un sistema più forte che permetta il controllo diretto e la responsabilità finanziaria. Un sistema che stabilizzi il calcio. Andremo avanti con la nostra strategia e daremo modo ai club di giocare più partite».

MONDIALE BIENNALE – «Pensiamo che il Mondiale abbia il suo valore proprio perché cade ogni quattro anni. Un Mondiale ogni due lo svaluterebbe. I club sono in buone mani e il futuro sarà migliore».

AL KHELAIFI E AGNELLI – «Quando si passa attraverso una tempesta serve un bravo capitano. E l’ECA ha un bravo capitano, il presidente Al Khelaifi che ha preso il comando quando il vecchio capitano è scappato dalla nave. Ci sarà un grande boardo e un grande presidente onorario, il futuro è luminoso».