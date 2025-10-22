Celik rinnoverà con la Roma? Ecco cosa ha detto il terzino giallorosso - Calcio News 24

Celik e la Roma: il futuro del terzino tra rinnovo e ambizioni. La situazione attuale dei giallorossi

Zeki Çelik, terzino destro turco della Roma, ha recentemente parlato del suo futuro nel club giallorosso. In occasione della conferenza stampa pre-partita contro il Viktoria Plzen, il difensore ha dichiarato: «Sono contento qui, vedremo» riguardo alla possibilità di un rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.

Arrivato a Roma nel 2022 dal Lille per circa 7 milioni di euro, Çelik ha avuto un inizio altalenante, ma sotto la guida di Gian Piero Gasperini ha trovato maggiore continuità e fiducia. L’allenatore ha apprezzato la sua versatilità, sottolineando come Çelik possa giocare sia come terzino che come difensore centrale, adattandosi efficacemente al sistema di gioco della Roma.

Il direttore sportivo della Roma sta valutando con attenzione la possibilità di prolungare il contratto di Çelik. Il rinnovo potrebbe essere vantaggioso anche dal punto di vista economico, considerando gli attuali benefit fiscali di cui gode il giocatore. Attualmente, Çelik percepisce uno stipendio annuo netto intorno a 1,7 milioni di euro, che può arrivare a 2 milioni con i bonus.

In campo, Çelik ha mostrato una crescita importante nelle ultime partite. Nella recente vittoria contro il Verona, è stato nominato miglior giocatore, dimostrando la sua importanza crescente nella squadra. La sua capacità di adattarsi a diversi ruoli difensivi e la dedizione agli allenamenti sono stati molto apprezzati dai compagni e dallo staff tecnico.

In sintesi, il futuro contrattuale di Zeki Çelik con la Roma è ancora da definire, ma il suo attuale rendimento e il suo atteggiamento positivo lasciano presagire un proseguimento della sua esperienza con la maglia giallorossa. La decisione finale sul rinnovo dipenderà da diversi fattori, ma Çelik resta un elemento chiave nel progetto della Roma per le prossime stagioni.