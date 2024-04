Cellino: «La Juve ha le ruote sgonfie, Giuntoli deve fare una cosa con Allegri»

Massimo Cellino, attuale proprietario del Brescia, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della sfida tra Cagliari e Juve

Massimo Cellino, attuale proprietario del Brescia, lo è stato del Cagliari e conosce benissimo Allegri che stasera manderà in campo la Juventus alla Domus Arena. Ecco alcuni estratti della sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

ALLEGRI – «Fossi in John Elkann, partirei da Allegri e poi sistemerei tutto il resto. Max, se riporta la Juve in Champions, è un po’ come avesse vinto lo scudetto che gli ha chiesto il club. Allegri ha compiuto una scelta di cuore tornando alla Juventus. Nel 2021 ha fatto arrabbiare pure me quando ha detto “no, grazie” al Real Madrid. Adesso sta guidando un periodo di transizione della società. É uno dei pochi allenatori che pensa prima all’azienda e poi a se stesso».

GIUNTOLI – «Se è intelligente – e ha dimostrato di esserlo – la pensa come me e riparte da Max. Giuntoli è bravo e ha vinto con il Napoli, ma i dirigenti maghi non esistono: serve tempo nel calcio. Fossi al suo posto, rinnoverei il contratto ad Allegri per 3 anni, chiedendogli di spalmare parte dello stipendio… Così risparmierei tenendomi un allenatore top e avrei più soldi per comprare i giocatori».

IL GIOCO DI MAX – «La gente si diverte quando trionfa, sarà sempre così. Ma per vincere serve l’auto e adesso la Juve è un po’ come avesse le ruote sgonfie. Non è più la squadra di un tempo… Vlahovic è un campione, sì: però deve caricarsi di più la squadra sulle spalle e dare una mano anche all’allenatore».

YILDIZ – «Ha 18 anni, è un talento ed… è del Toro, un segno che richiama il denaro. Fossi il suo presidente, concorderei dei bei premi partita con lui. Mezzo stipendio fisso e l’altra metà in bonus. Io non guardo sempre i segni zodiacali, ma a volte ci faccio caso. Invece sono sempre molto scaramantico. Evito il viols. E al 17 del mese non compro più giocatori»