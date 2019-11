Cellino non chiede scusa: «Se scrivete tutte le c*****e che dico non finite più»

Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato anche all’uscita dall’assemblea della Lega Calcio. Le sue parole

Massimo Cellino ha parlato anche all’uscita dalla Lega Calcio tornando sulle sue dichiarazioni che hanno fatto tanto discutere in queste ore. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.

«Se scrivete tutte le cazzate che dico non smettete più di scrivere… non mi devo mica discolpare. La cosa tragica è che non sapete più cosa scrivere… Cosa è successo oggi? Un ca**o. Balotelli?No, non voglio chiarire le persone per bene mi conoscono. Se chiarisco faccio più danni»