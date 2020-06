Cellino su Balotelli: «Era il nostro sogno. Ora vedrete quello che succederà»

Massimo Cellino ha parlato a Gr Parlamento del futuro di Mario Balotelli e delle conseguenze che avrà il suo comportamento

Massimo Cellino ha parlato anche di Mario Balotelli, oltre che di Tonali, nella sua intervista a Gr Parlamento. Queste le parole del presidente del Brescia.

BALOTELLI – «Braccio di ferro? Chiedete a lui. Non accade nulla, tranne che ci sono tanti giocatori con una buona forma fisica che non finiscono sui giornali tutti i giorni. Il mio club si sta leccando le ferite e ha fatto un grosso sacrificio economico per il contratto di Mario, lui era il nostro grande sogno».

SALVEZZA – «Ci credo ma non molto. Lopez e almeno un 60% della squadra sono però molto determinati e ci devo credere anch’io».