Cellino su Tonali: «Inter e Juve me lo hanno chiesto. Lui vuole restare in Italia»

Massimo Cellino, ai microfoni di GR Parlamento, ha parlato di Sandro Tonali, obiettivo di mercato di Juve e Inter.

TONALI – «Con Marotta ho un ottimo rapporto così come con Agnelli e Paratici ma Tonali lo hanno chiesto anche altre società italiane ed estere. Lui vuole restare in Italia e lo accontenteremo, prima però deve finire bene il campionato. Spero che il ragazzo giochi a pallone e si diverta come faceva prima, non vorrei che tutte queste voci portino a un’altra problematica che limiti le nostre percentuali di salvezza. Inter e Juve? Sono due società che hanno dimostrato di essere interessate al calciatore, me l’hanno chiesto anche altre, lui vuole rimanere in Italia e lo asseconderemo. Le valutazioni le fa il mercato, fino a questo momento c’è stato solo qualche sondaggio, niente di più. Adesso è complicato parlarne, dopo tutto quello che è accaduto con l’emergenza Coronavirus. Contropartite? Non mi piacciono gli scambi e non siamo a chiedere l’elemosina».

BALOTELLI – «Dovete chiedere a lui cos’è successo. Non è accaduto nulla, anche altri calciatori sono in non perfette condizioni fisiche ma non finiscono sui giornali. Abbiamo fatto un grosso sforzo per prenderlo, era un nostro sogno».