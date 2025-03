Centro sportivo del Napoli, novità da Chiariello: «Ecco cosa abbiamo individuato. ADL non vuole questa cosa»

Arrivano novità sul centro sportivo del Napoli, da Umberto Chiariello. Il giornalista ha commentato zona e dichiarazioni di Aurelio De Laurentis

Durante Campania Sport, Umberto Chiariello ha commentato le parole di De Laurentiis di ieri mattina sul tema stadio, ma soprattuttocentro sportivo: «Abbiamo il nome della zona dove sorgerà il nuovo centro sportivo del Napoli, De Laurentiis ci ha dato lo scoop: si chiama sticavoli»

Il giornalista ha poi aggiunto: «Ieri intanto è andato col sindaco di Pozzuoli a vedere dei terreni a Monterusciello. C’è sempre l’opzione La Piana a Castel Volturno con gli stessi proprietari dell’attuale centro sportivo. Nel caso, costruisce e poi va via dal Training Center. Lui ha detto che l’1 settembre deve posare la prima pietra. Ha scelto quella zona lì, tra Monterusciello e Castel Volturno. Ha deciso di restare lì perché non vuole stare in città»