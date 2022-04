Centrocampo Juve, dalla Spagna sono sicuri: Modric è l’obbiettivo

La Juve sarebbe pronta a fare una offerta per Luka Modric: il centrocampista del Real Madrid è in scadenza e non ha ancora parlato di rinnovo

La Juve è pronta a fare sul serio per Luka Modric: secondo i media spagnoli, As in particolare, i bianconeri sono fra le soluzioni papabili nel futuro del centrocampista croato.

Oltre ai bianconeri, per lui ci sarebbe sul tavolo anche una offerta dal Qatar: la volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere al Real ancora un anno, ma sarebbe rimasto indispettito dal fatto che il club non gli abbia presentato ancora alcuna offerta.