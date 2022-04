Real Madrid, Modric: «Contro il Chelsea il mio assist più importante»

Il centrocampista del Real Madrid Modric ha parlato dell’assist contro il Chelsea che ha permesso a Rodrygo di riaprire la qualificazione

Luka Modric, numero 10 del Real Madrid, ai microfoni di Sky Sport ha commentato lo splendido assist servito a Rodrygo che ha riaperto la qualificazione per la semifinale di Champions League contro il Chelsea.

LE PAROLE – «È il mio migliore? Non lo so, ma è stato molto importante. Il gol che ci ha rimesso in vita. Andava segnato e Rodrygo ha fatto un bel gol. Sicuramente è bello, è il più importante. Siamo riusciti a rimettere in piedi la partita con il gol e poi grazie a Benzema».

TIFOSI – «Questo campo è molto speciale, il pubblico ti spinge e non smette mai di darci sostengo. Questo significa molto per noi. È stata un’altra notte magica e vivere serate così al BernabeU è davvero speciale».