Calciomercato Toro, Cereser: «Casadei è un grande acquisto, vorrei raccontargli di Meroni. Elmas darà una grande mano. E in difesa adesso c'è una grande coppia...»

Le parole di Angelo Cereser, ex calciatore del Toro, sulle mosse di calciomercato della squadra granata a gennaio. I dettagli

Angelo Cereser è stato una colonna del Toro degli anni ’70. Oggi La Gazzetta dello Sport lo intervista per valutare la situazione in casa granata al termine della sessione di mercato.

IL MIGLIOR ACQUISTO – «C’è da apprezzare il coraggio dimostrato dalla società nell’aver deciso, con tale forza, di prendere un giovane come Cesare Casadei. Perché il momento nel quale si trova il Toro oggi poteva spingere magari verso un centrocampista con qualche anno in più, un calciatore di quelli già “scafati”. Invece la società ha fatto benissimo a puntare su un giovane di qualità come Casadei. Oggi il Toro ha trovato una bella quadratura di squadra dal punto di vista difensivo, ha bisogno di qualche giocatore che lo aiuti a fare altri gol in più. A proposito, le dico che sotto il piano della fantasia c’è un altro acquisto che giudico davvero molto positivo…».

ELMAS GLI PIACE – «Certamente, e con vero piacere. Perché questo ragazzo macedone lo reputo un grande rompiscatole per tutte le difese del nostro campionato di Serie A. Vedrà, sul piano della fantasia e della qualità darà una grande mano al Toro».

CASADEI – «Mi piacerebbe vedere tra Casadei e la gente del Toro nascere un feeling come lo è stato con Gigi Meroni. Non mi riferisco, naturalmente, al suo modo di giocare. Auguro, invece, a Casadei di imporsi come ha fatto all’epoca Meroni, ovvero di trasmettere l’immagine di un giovane che arriva al Toro all’inizio della carriera con tanto talento e che possa poi farlo esplodere. Un giorno mi piacerebbe conoscerlo e gli spiegherei chi è stato Gigi, con il quale ho giocato per tre anni».

BIRAGHI – «Porta esperienza e un po’ di furbizia che nella nostra squadra un po’ manca. Biraghi inserisce queste qualità in un punto del campo (a sinistra, ndr) dove ogni tanto il Toro si perde».

SALAMA – «È alto, veloce, sostituisce l’infortunato Njie. Avrà bisogno di tempo per capire il nostro gioco»

MARIPAN – «Ad inizio stagione andava un po’ fuori giri. Oggi è migliorato molto, è tutto un altro difensore: ha un bello spirito guerriero, è attento nei tempi d’intervento e ha il senso della posizione. Mi sembra che con Coco a sinistra, lui si senta molto più coperto. Perché, guardi, Coco è proprio bravo! È capace di stare un po’ più largo, in mezzo, ottimo di testa, ha tanta grinta: mi piace perché è duttile».