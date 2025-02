Cesc Fabregas, Luigi Garlando: «La forza del Como risiede in una cosa che fa il suo allenatore. E grazie a questo ha qualcosa di Gasperini, Motta e Conte»

Luigi Garlando spiega che il segreto di Fabregas è il confronto continuo con i colleghi, senza segreti di sorta, all’insegna della crescita reciproca. Le parole

Il Como è la squadra del momento e non solo per avere sconfitto la capolista nell’ultima giornata. Merito di un progetto che è sensato chiamare così e non appare un luogo comune, merito del suo tecnico spagnolo che non finisce mai di imparare.

Sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, nella sua rubrica quotidiana. Luigi Garlando spiega che il segreto di Fabregas è il confronto continuo con i colleghi, senza segreti di sorta, all’insegna della crescita reciproca.

LE PAROLE – «Ci sono tecnici che si azzuffano; altri che, come Fonzie, faticano a dire «ho sbagliato»; altri chiamati Maestro; e poi c’è lo studente Fabregas che ogni settimana, con umiltà franCescana, va a scuola dai colleghi. E ricambia: «Sono un libro aperto. Non chiudo mai i miei allenamenti». Così ora il Como sa pressare a uomo come Gasp, sposta i terzini al centro come Motta e domenica ha sdraiato il Napoli di Conte, suo ex mister»