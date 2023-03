Cessione Sampdoria, annunciata una nuova data per l’acquisto di Al Thani

La Sampdoria potrebbe avere una svolta nella cessione del club in queste settimane, Di Silvio uomo di Al Thani è a Genova

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il frontman del fondo arabo sarebbe stato avvistato in un bar con alcuni amici e tifosi del club. Il 19 marzo potrebbe essere la data per l’acquisizione delle quote del club blucerchiato.