La Champions League 2025-2026 inizia a prendere forma. Tutte le squadre già qualificate

Non si è ancora conclusa la stagione 2024-2025, ma inizia a prendere forma la Champions League 2025-2026, che in attesa della conclusione della stagione, inizia ad avere i primi verdetti di qualificazione ai vari stage della competizione.

Fanno già parte della fase campionato: Barcellona e Real Madrid per la Spagna, Liverpool per l’Inghilterra, Bayern Monaco e Bayer Leverkusen per la Germania, Psg per la Francia.

A queste si aggiungono tutte le altre squadre già certe di un posto nei preliminari della massima competizione europea, ovvero:

PLAY-OFF: Bodo/Glimt (Norvegia)

2° TURNO PRELIMINARE: Olympiacos (Grecia), Stella Rossa (Serbia), Brann (Norvegia)

1° TURNO PRELIMINARE: Malmo (Svezia), Qarabag (Azerbaijan), Kairat (Kazakistan), Kups (Finlandia), Shelbourne (Irlanda), RFS (Lettonia), Vikingur Gota (Far Oer), Breidabik (Islanda), Linfield (Irlanda del Nord), Differdange 03 (Lussemburgo), Zalgiris (Lituania), Iberia 1999 (Georgia), Levadia (Estonia), Dinamo Minsk (Bielorussia), The New Saints (Galles), Virtus (San Marino)