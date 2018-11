Champions League, Barcellona: sorpresa Messi per l’Inter

In vista del prossimo match di Champions League, decisivo per il futuro europeo dell’Inter, il Barcellona ufficializza il ritorno di Messi tra i convocati

Ci sarà anche Leo Messi nella sfida-evento di San Siro del prossimo 6 novembre contro l’Inter. Almeno questo è quanto è emerso dal comunicato ufficiale rilasciato dalla società blaugrana. Il Barcellona sembra poter dunque tornare a contare sul suo fuoriclasse argentino.

Il comunicato, ad ogni modo, tende a precisare che il rientro effettivo in campo di Messi sarebbe ancora incerto, dal momento che il recupero risulta essere attualmente in fase di definizione. Leo sarà dunque a Milano con la squadra, senza avere però ancora ricevuto il via libera dei medici. La speranza è che nei prossimi giorni riesca a ristabilirsi completamente per poter giocare almeno uno spezzone di gara.