Inter, ora occhio al Bayern Monaco: Kane due volte e Musiala mandano ko il Bayer Leverkusen

Champions League, uno sguardo ai possibili quarti per l’Inter: il Bayern Monaco cala il tris contro il Bayer Leverkusen, doppietta di Kane e Musiala

Con la vittoria di ieri sera l’Inter ipoteca mezza qualificazione ai quarti: la squadra di Inzaghi – anche ieri con il clean sheet, l’ottavo su nove partite in Champions – ne fa due al Feyenoord e al ritorno a San Siro gioca con la sicurezza di avere due risultati e mezzo su tre: per andare ai tempi supplementari serviranno due gol subiti, per uscire nei 90′ 3 e in caso di ko con un solo gol di scarto si va avanti lo stesso.

Se i nerazzurri hanno messo un’ipoteca sui quarti di finale, lo stesso ha fatto il Bayern Monaco, possibile avversario della squadra di Inzaghi: i bavaresi che in Bundesliga viaggiano a 8 punti di vantaggio sul Bayer Leverkusen, superano le aspirine con un netto 3-0: a segno Kane con una doppietta e poi Musiala (con anche due legni). Una sfida che alza il livello per i nerazzurri: pur con numeri inferiori – 5 clean sheet contro gli 8 interisti – la squadra di Xabi Alonso aveva dei numeri difensivi tra i migliori in Europa.