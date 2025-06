Champions League, l'IFAB irrompe su quello che è successo durante Atletico Real Madrid. Il punto - Calcio News 24

A fronte di quelle che sono state le polemiche post Atletico Real Madrid di Champions League, l’IFAB ha voluto chiarire la situazione

L’IFAB, a fronte di quelle che sono state le polemiche su Atletico Madrid-Real Madrid, sfida valida per gli ottavi di finale di Champions League, ha voluto rilasciare un comunicato importante sulla regola.

IL COMUNICATO – «L’IFAB desidera chiarire la Regola 10 – Determinazione dell’esito di una gara e la Regola 14 – Il calcio di rigore in merito alla situazione in cui il calciatore incaricato del rigore colpisce accidentalmente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente oppure quando il pallone tocca il piede o la gamba non calciatrice immediatamente dopo l’esecuzione del rigore».

«Questa situazione è rara e, poiché non è direttamente trattata nella Regola 14, è comprensibile che gli arbitri abbiano generalmente sanzionato il calciatore per aver toccato nuovamente il pallone prima che questo venisse toccato da un altro giocatore, assegnando quindi un calcio di punizione indiretto alla squadra avversaria o, nel caso dei rigori (calci di rigore), considerando il tiro come sbagliato».

«Tuttavia, questa parte della Regola 14 è pensata principalmente per le situazioni in cui il calciatore tocca deliberatamente il pallone una seconda volta prima che questo venga toccato da un altro giocatore (ad esempio quando il pallone rimbalza sui pali o sulla traversa senza toccare il portiere). Questa situazione è molto diversa da quella in cui il calciatore colpisce accidentalmente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente oppure lo tocca con il piede o la gamba non calciatrice subito dopo il tiro, cosa che avviene solitamente a causa di una scivolata. Non sanzionare un tocco doppio accidentale sarebbe comunque ingiusto, poiché potrebbe svantaggiare il portiere a causa della traiettoria alterata del pallone».

«Pertanto, l’IFAB desidera chiarire le procedure nei seguenti casi:

Il calciatore colpisce accidentalmente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente oppure il pallone tocca il piede o la gamba non calciatrice immediatamente dopo il tiro: Se il tiro ha successo (gol), il rigore deve essere ripetuto; Se il tiro non ha successo, viene assegnato un calcio di punizione indiretto (a meno che l’arbitro non conceda il vantaggio se questo avvantaggia chiaramente la squadra difendente) oppure, nel caso dei calci di rigore, il tiro è considerato come sbagliato.

Il calciatore colpisce deliberatamente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente oppure lo tocca volontariamente una seconda volta prima che venga toccato da un altro giocatore: Viene assegnato un calcio di punizione indiretto (a meno che l’arbitro non conceda il vantaggio se questo avvantaggia chiaramente la squadra difendente) oppure, nel caso dei calci di rigore, il tiro è considerato come sbagliato».



«Si precisa che queste procedure chiarite saranno efficaci per le competizioni che inizieranno a partire dal 1º luglio 2025 e potranno essere adottate anche dalle competizioni che inizieranno prima di tale data».