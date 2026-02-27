Champions League, ufficializzate le date e gli orari degli ottavi. Atalanta Bayern Monaco: l’andata il 10 marzo, ritorno il 18 in Germania.

Champions League, ufficiali date e orari degli ottavi di finale: Atalanta‑Bayern Monaco il 10 marzo, ritorno in Germania il 18

Dopo il sorteggio che ha definito gli accoppiamenti, sono state ufficializzate anche date e orari degli ottavi di finale di Champions League. L’Atalanta, unica squadra italiana ancora in corsa, se la vedrà con il Bayern Monaco, mentre spicca il confronto di lusso tra Real Madrid e Manchester City. Di seguito il quadro completo degli ottavi di Champions League, con il calendario delle gare di andata e ritorno.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Le gare d’andata degli ottavi di Champions League si disputeranno tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo: il 10 sono in programma Galatasaray‑Liverpool (18:45), Atalanta‑Bayern Monaco, Atletico Madrid‑Tottenham e Newcastle‑Barcellona (tutte alle 21:00). L’11 marzo toccherà invece a Bayer Leverkusen‑Arsenal (18:45), Bodo/Glimt‑Sporting, PSG‑Chelsea e Real Madrid‑Manchester City (21:00).

Le sfide di ritorno si giocheranno la settimana successiva, martedì 17 e mercoledì 18 marzo. Il 17 si partirà con Sporting‑Bodo/Glimt (18:45), seguite da Arsenal‑Bayer Leverkusen, Chelsea‑PSG e Manchester City‑Real Madrid (21:00). Il 18 marzo chiuderanno il quadro Barcellona‑Newcastle (18:45), Bayern Monaco‑Atalanta, Liverpool‑Galatasaray e Tottenham‑Atletico Madrid (21:00).