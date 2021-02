Adidas e UEFA hanno presentato ufficialmente il pallone che verrà utilizzato in Champions League nella fase ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale.

Si tratta di un pallone che celebra le finali degli ultimi 20 anni. La trama è l’ormai iconica a stelle, il colore predominante è il grigio con le stelle bianche ed alcuni inserti arancioni.

⭐ The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.

⚽ It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5

— UEFA (@UEFA) February 15, 2021