Champions League, si disegna la mappa della prossima edizione: già 29 le squadre qualificate tra big, esclusioni e sorprese

Champions League, comincia a delinearsi la mappa europea per la prossima stagione: 29 le squadre già qualificate

Con la conclusione dei campionati in Italia, Inghilterra e Spagna, si delinea il quadro delle 36 squadre che prenderanno parte alla prossima Champions League, seconda edizione del nuovo formato a girone unico con otto giornate. Al momento sono 29 le qualificate, mentre le restanti 7 usciranno dai playoff estivi. Il meccanismo della maxi fase non è cambiato rispetto alla scorsa stagione, e se il primo anno ha avuto un carattere sperimentale, il secondo dovrebbe essere più stabile. Le fasce delle teste di serie restano, ma contano meno rispetto al passato: ogni club affronterà due squadre per fascia, ma con incroci più ampi e risultati influenzati da molteplici variabili. Dopo la classifica generale, le prime 24 accederanno alla fase a eliminazione diretta, che partirà da febbraio.

Il torneo vedrà la partecipazione delle grandi d’Europa: il Real Madrid, già a quota 15 trionfi, avrà per la prima volta in panchina Xabi Alonso; Bayern Monaco e Liverpool (sei coppe ciascuno), Barcellona (cinque), Chelsea, Manchester City e PSG formeranno l’élite della prima fascia. Rientra anche l’Ajax, storico club olandese con quattro trofei, mentre restano escluse corazzate come Manchester United, Porto e Milan (sette coppe), in un’edizione dove il contingente italiano si riduce. Infatti, non è più previsto l’accesso per una quinta squadra come nel 2024: Inghilterra e Spagna, in testa al ranking UEFA, porteranno undici club complessivi. La Premier League conferma il proprio dominio anche grazie al successo europeo del Tottenham, che si aggiunge a Arsenal e Newcastle tra le qualificate. Tra le italiane, l’Inter sarà in prima fascia, Juve e Atalanta nella seconda, il Napoli in terza. Da segnalare anche il ritorno del Napoli dopo una stagione d’assenza e la continuità dell’Atalanta, ormai una realtà stabile in Europa. Tra le sorprese, l’Olympiacos è già qualificato grazie al ribilanciamento tra federazioni, e soprattutto l’Union Saint-Gilloise, club belga che torna sul palcoscenico europeo dopo 90 anni con un’incredibile vittoria nel campionato nazionale.