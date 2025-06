Champions League femminile: dal prossimo anno sarà su Disney+, i dettagli della svolta storica

Champions League femminile, accordo raggiunto con Disney+ che si assicura i diritti dalla prossima stagione per 5 anni

Dal 2025, la Champions League femminile sarà trasmessa interamente su Disney+ in tutta Europa, senza costi aggiuntivi per chi è già abbonato. L’accordo quinquennale con UC3 – l’ente che gestisce i diritti commerciali per UEFA ed ECA – segna una svolta: per la prima volta una competizione calcistica europea avrà copertura integrale su una piattaforma unica a livello continentale. Dalla prossima stagione, il torneo adotterà un nuovo formato con 18 squadre (incluse Juventus, Inter e Roma per l’Italia), una prima fase a girone unico e successiva eliminazione diretta. ESPN curerà produzione e commenti in più lingue, garantendo una copertura professionale e capillare delle 75 partite annuali. Oltre a Disney+, UC3 ha stretto un’intesa con EBU per trasmettere in chiaro alcune gare in circa 30 paesi europei, esclusa l’Italia. Il prezzo pagato da Disney per l’acquisizione dei diritti non è stato reso noto, ma è evidente la volontà della compagnia di investire in contenuti sportivi strategici per espandere e fidelizzare la propria base di utenti – che solo in Italia, a fine 2024, superava i 3 milioni.

Powerful, fearless, determined and unstoppable 🏆 The UEFA Women’s Champions League is coming to Disney+ #UWCL || @DisneyPlusUK pic.twitter.com/VIzmegwKsb — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 23, 2025

Questo annuncio conferma la crescente attrattiva dello sport per le piattaforme di streaming generaliste. Disney+ si unisce così a Prime Video, che già trasmette la miglior partita del mercoledì di Champions maschile in Italia e si prepara a diffondere match NBA fino al 2036, e ad Apple TV, che detiene i diritti per la MLS. Netflix, pur puntando finora su eventi singoli come incontri di boxe e football americano, sembra intenzionata a entrare più stabilmente nel settore. Come osservato dal giornalista Giovanni Armanini, questa tendenza riflette un uso dello sport come mezzo per consolidare il dominio di mercato delle piattaforme, più che come fine in sé. L’ingresso di Disney nella Champions League femminile, quindi, si inserisce in una strategia più ampia: non tanto fare dello sport un core business, quanto sfruttarne l’appeal per rafforzare il brand e attrarre nuovi abbonati in un panorama sempre più competitivo.