Champions League Femminile: l’Italia si candida per la finale 2022 o 2023

Champions League Femminile: l’Italia si candida per ospitare la finale 2022 o 2023. Scelto l’Allianz Stadium come sede

L’Italia si candida ad ospitare la finale di Champions League Femminile 2022 o 2023. Questo è quello che si legge sul sito della FIGC: scelto l’Allianz Stadium, la casa della Juventus, come sede della finale.

«Dal Governo ci sarà il massimo appoggio per portare in Italia la finale della Champions League Femminile 2022 o 2023 presso lo Juventus Stadium di Torino», ha dichiarato il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora.