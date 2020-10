Champions League, italiane in cerca di riscatto. Pirlo al debutto, Inzaghi sfida il Dortmund

Primo turno di Champions, stasera Juve a Kiev e Lazio Borussia Dortmund. Domani Atalanta Midtjylland e Inter M’Gladbach

Tre sconfitte e un pareggio. L’avvicinamento alla prima giornata di Champions, per le quattro italiane in corsa, poteva andare decisamente meglio. La pausa ha spezzato il ritmo, il pensiero all’Europa probabilmente ha distratto, l’unica a fare punti è la Juventus a Crotone, mentre Lazio e Atalanta crollano contro Samp e Napoli e l’Inter rimedia una sconfitta di misura nel derby. Apre la Juve a Kiev (stasera h18.55), trasferta tutt’altro che scontata con il debuttante Pirlo contro il suo maestro Lucescu. Ancora senza Cristiano Ronaldo. In prima serata (stasera h 21) il big match all’Olimpico tra Lazio e Borussia Dortmund, con Inzaghi a caccia di un riscatto europeo dopo un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative.

Mercoledì andrà in scena l’Atalanta (h 21) contro i danesi del Midtjylland, trasferta decisamente alla portata per i nerazzurri ancora scottati dall’eliminazione contro il Psg nell’ultima edizione, ma con un Ilicic in più. Chiude la prima giornata l’Inter, a San Siro (h 21) contro il Borussia M’Gladbach, entrambe le formazione sono in cerca di riscatto dopo un avvio stagionale più complicato del previsto. Conte ritrova Bastoni, Nainggolan e Sensi, e in attacco si affiderà a Lukaku mentre i tedeschi, reduci da 4 punti nelle prime 4 partite di Bundesliga, sognano l’impresa.